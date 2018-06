Putin diz que programa da NSA combate terrorismo

As declarações de Putin foram um surpreendente apoio ao governo de Barack Obama, que enfrenta fortes críticas a respeito do amplo programa de espionagem eletrônica norte-americana.

O presidente russo falou durante sua coletiva anual de imprensa, um evento transmitido pela televisão que dura muitas horas e atrai centenas de jornalistas.

Putin, que trabalhou durante 16 anos na KGB e foi chefe da principal agência de espionagem do país, disse que embora o programa da NSA "não seja motivo de alegria, também não é causa de arrependimento", porque é necessário para combater o terrorismo.

Ele afirmou que é necessário monitorar uma grande quantidade de pessoas para expor contatos terroristas, mas "no nível político, é necessário limitar o apetite dos serviços especiais com certas regras", afirmou.

Putin acrescentou que a eficiência dos esforços - e os danos à privacidade - são limitados pela simples incapacidade de processar uma enorme quantidade de dados.

Perguntado sobre o ex-analista da NSA, Edward Snowden, que está asilado temporariamente na Rússia, o presidente afirmou que Moscou não o controla.

Putin afirmou que quaisquer revelações publicadas por Snowden devem vir do material que ele divulgou antes de chegar à Rússia e reafirmou que Moscou condicionou a concessão de refúgio a ele à paralisação do que chamou de atividades antiamericanas.

O presidente russo disse que não se reuniu com Snowden e afirmou que as agências de segurança russas não trabalham com ele e não fizeram perguntas a ele a respeito das atividades da NSA contra a Rússia. Fonte: Associated Press.