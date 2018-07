Putin diz que Rússia cooperará com Romney

"Nós vamos trabalhar com qualquer que seja o presidente eleito pelo povo norte-americano. Mas nossos esforços serão eficientes tão somente o quanto nossos parceiros quiserem que seja", disse Putin em entrevista para a emissora Russia Today TV.

Putin expressou preocupação sobre o efeito que uma vitória de Romney teria na disputa entre a Rússia e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) sobre a implantação de um escudo antimíssil na Europa. "O sistema de defesa de mísseis vai ser definitivamente apontado para a Rússia" se o republicano for eleito, disse Putin.

Na entrevista, o russo também mostrou seu lado mordaz e combativo, principalmente ao apoiar a pena imposta às punks feministas da Pussy Riot.

Ele também defendeu a posição da Rússia quanto à guerra civil na Síria. O país vêm bloqueando a imposição de mais sanções internacionais contra o regime do presidente Bashar Assad, mas Putin indicou que Moscou já pode ter descartado o líder sírio. "Nós entendemos que a Síria precisa de mudança", disse ele. "Mas isso não significa que deve vir acompanhada de derramamento de sangue". As informações são da Associated Press.