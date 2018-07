Putin é agraciado com prêmio chinês da paz Duas estudantes de intercâmbio receberam um prêmio de paz chinês, nesta sexta-feira, em nome do presidente russo Vladimir Putin, que foi homenageado por engrandecer o status da Rússia e esmagar forças contrárias ao governo na Chechênia, informaram os organizadores do Prêmio Confúcio da Paz, que foi concedido pela primeira vez no ano passado.