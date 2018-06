Putin e Poroshenko conversam sobre a crise no leste da Ucrânia

MOSCOU - Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Petro Poroshenko, conversaram por telefone nesta segunda-feira, 8, sobre uma resolução pacífica para a crise no leste ucraniano, onde tropas do governo combatem rebeldes pró-Moscou, de acordo com informações do Kremlin.

O diálogo permitiu aos líderes discutirem "passos que facilitarão uma resolução pacífica para a situação", disse a declaração, sem dar mais detalhes.