Putin vence eleição presidencial com facilidade e comandará Rússia até 2024 Com 99,8% das urnas apuradas, presidente russo obteve 76,67% dos votos, bem mais que os 63,6% conquistados em 2012 e que os votos atribuídos a ele em pesquisas; candidato do Partido Comunista, Pavel Grudinin, ficou em 2º com 11,79% dos votos