Putin eleva nível de segurança após novo atentado

A explosão atingiu um ônibus na manhã desta segunda-feira, matando pelo menos 14 pessoas e deixando 28 feridas. Volgogrado tem cerca de 1 milhão de habitantes.

"Os explosivos foram detonados por um homem. Fragmentos de seu corpo foram encontrados", disse o comitê investigativo, acrescentando que o tipo de explosivo usado mostra que o ataque ao ônibus e o atentado à estação de trem da cidade no domingo podem ter sido planejados conjuntamente.

No dia anterior, a ação de uma mulher-bomba deixou 16 mortos na principal estação de trem da cidade. Em outubro, uma outra suicida detonou os explosivos que levava junto ao corpo num ônibus e matou sete pessoas.

O ataque eleva os temores sobre as condições de segurança para a Olimpíada de Inverno, que acontece em fevereiro na cidade de Sochi. O local fica nas proximidades do norte do Cáucaso, região que fica a cerca de 700 quilômetros a sudoeste de Volgogrado. Fonte: Dow Jones Newswires.