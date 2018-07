Putin enfrenta protestos após vitória nas eleições

Entretanto, o ex-espião da KGB, que após quatro anos como primeiro-ministro terá de volta o cargo que ocupou de 2000 a 2008, disse, com lágrimas nos olhos que sua "vitória foi limpa". "Eu prometi que iríamos ganhar. Nós vencemos. Glória à Rússia", disse Putin, vestindo um casaco de neve e ladeado pelo atual presidente Dmitry Medvedev, ao dirigir-se a dezenas de milhares de partidários na noite deste domingo sob as paredes vermelhas do Kremlin.

Este será o terceiro mandato de Putin, estendido para seis anos por uma reforma constitucional. Em 2018, o líder poderá concorrer novamente, abrindo assim a possibilidade de que fique na presidência da Rússia até 2024.

Denunciando tentativas para "destruir o Estado russo e usurpar o poder", ele afirmou: "O povo russo mostrou hoje (ontem) que tais cenários não terão sucesso em nossa terra... Eles não passarão". Putin, de 59 anos, está em rota de colisão com os manifestantes, sobretudo da classe média, que protagonizaram atos de repúdio na capital e em outras grandes cidades russas, desde uma votação parlamentar ocorrida em 4 de dezembro do ano passado.

Os organizadores do protesto veem em Putin um autocrata, cujo poder vai frustrar a esperança de desenvolvimento econômico e de reformas políticas no país.

Putin venceu as eleições com 63,9% dos votos, com resultados quase definitivos, uma vez que já foram apurados 98,47% dos colégios eleitorais, como informou nesta segunda-feira a comissão eleitoral central. O comunista Guenadi Ziuganov ficou em segundo lugar, com 17,18% dos votos, seguido pelo liberal Mijail Projorov, com 7,7%. A quarta posição coube ao populista Vladimir Jirinovski, com 6,24% dos votos, seguido por Serguei Mironov, de centro, com 3,84%. A participação foi de 64%. As informações são da Dow Jones.