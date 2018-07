PUTIN ENSINA PÁSSAROS A VOAR

Vladimir Putin é conhecido por seu olhar glacial e seus modos cortantes. Agora, porém, Putin assumiu um novo e mais terno papel de liderança. Ele guiou um bando de pássaros - pelos ares.

O presidente russo pilotou um ultraleve sobre a vastidão Ártica enquanto liderava seis garças siberianas em voo para seu habitat de inverno, como parte de uma operação chamada "O Voo da Esperança", segundo confirmou sua assessoria de imprensa na quarta-feira. Especialistas dizem que, quando criadas em cativeiro, essas garças rapidamente criam laços com figuras que percebem como pais. Eis um papel para o qual Putin vinha treinando.

"Para garças, o pai pode ser um homem usando um manto branco", disse Yuri Markin, diretor do parque onde os filhotes foram criados, ao Serviço de Notícias Russo.

Na quarta-feira, a agência de notícias Interfax reportou que o presidente tinha voado três vezes num ultraleve na estação da reserva ornitológica de Kushavet, na Península de Yamal, no Ártico. Em dois voos, garças o seguiram, segundo a agência.

Uma caricatura política começou a circular ontem de manhã, mostrando as garças e Putin, usando asas de papelão, dizendo-lhes: "Vamos atribuir os papéis agora mesmo. Eu sou a garça-alfa!" Embora o voo de Putin provavelmente tenha sido o primeiro de um chefe de Estado russo liderando garças, essa não foi a primeira vez que ele tentou lustrar sua imagem pública como um atento amante da vida ao ar livre e da aventura.

Expedições passadas de Putin tranquilizaram um tigre e puseram um colar de rastreamento num urso polar. Notícias de seu mais recente feito circularam pela internet durante toda a quarta-feira. Alguns se perguntaram até onde ele iria. Tentaria imitar o grito grasnado das garças, para instilar mais fé em sua liderança? Ele também apareceu sem camisa cavalgando na Sibéria e pilotando um caça, um bombardeiro e um avião anfíbio de combate a incêndios. No ano passado, mergulhou no Mar Negro e, imaginem, encontrou dois fragmentos de urnas gregas.

O porta-voz de Putin, Dmitri Peskov, mais tarde admitiu que a descoberta arqueológica fora encenada. Para os jovens sofisticados que dominam a internet da Rússia, as aventuras de Putin pareceram engomadas e falsas, um retorno aos tempos em que o vasto aparato da propaganda soviético funcionava para glorificar um homem. / ANDREW E. KRAMER, THE NEW YORK TIMES