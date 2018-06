Putin espera acordo final para Ucrânia na 6ª feira

Mais cedo, o governo da Ucrânia publicou em sua página na internet que Poroshenko havia fechado com Putin um acordo de cessar-fogo permanente para a região ucraniana de Donbas, onde confrontos entre separatistas pró-Moscou e forças ucranianas tiveram início cinco meses atrás.

Em resposta, o Kremlin informou que Putin e Poroshenko haviam discutido medidas para o estabelecimento da paz, mas que Moscou não poderia ter fechado um acordo do gênero porque a Rússia "não faz parte do conflito". O Kremlin nega que tenha enviado soldados e armamentos para auxiliar os separatistas no leste da Ucrânia, como acusam Kiev e governos do Ocidente.

Putin também pediu hoje que insurgentes pró-Moscou parem de avançar no leste ucraniano e que o Exército da Ucrânia retire suas forças da região. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.