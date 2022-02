Putin opera com o próprio calendário, que pode ser longo; leia análise

Anton Troianovski / The New York Times, O Estado de S.Paulo

MOSCOU — A crise ucraniana chegou para ficar. O presidente russo, Vladimir Putin, atrela cada vez mais seu legado à reversão da guinada pró-Ocidente da Ucrânia. Mesmo se Putin não ordenar uma invasão neste inverno (Hemisfério Norte), ele está deixando claro que manterá a pressão, apoiado pela ameaça da força, pelo tempo que achar necessário para conseguir o que deseja.

Mas até agora os líderes ucranianos recusaram-se a fazer concessões para Putin, e o Ocidente considera a demanda do Kremlin por uma esfera russa de influência no Leste Europeu inviável. Isso transforma a melhor das hipóteses num árduo caminho diplomático, extenso e perigoso, na direção de um difícil acordo — um processo que poderia consumir recursos e atenção do Ocidente por vários meses.

Leia Também Rússia envia navios de guerra para o Mar Negro em meio à escalada na Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, circulando entre Moscou, Kiev e Berlim entre segunda e terça-feira, descreveu os próximos dias como cruciais na tentativa do Ocidente de evitar uma guerra. Putin reagiu com uma promessa de manter aberto o “diálogo” — uma mensagem insinuando que ele usará deliberadamente seus mecanismos de influência e coerção para lidar com os antigos ressentimentos russos que o Kremlin parece novamente determinado a resolver.

“Acredito que veremos esta crise entre nós, em variadas formas, por todo 2022, pelo menos”, afirmou Andrei Sushentsov, diretor da escola de relações internacionais do Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou (MGIMO), universidade moscovita de elite administrada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Sushentsov descreveu o atual impasse como o primeiro passo de um prolongado esforço russo de forçar o Ocidente a concordar com uma nova arquitetura de segurança para o Leste Europeu, como a caracterização do início de uma fase com apostas mais altas no antigo conflito da Rússia com o Ocidente, visão cada vez mais comum nos círculos de política externa em Moscou.

O objetivo da Rússia, de acordo com Sushentsov: manter a ameaça de guerra sempre presente e, desta maneira, forçar negociações que autoridades ocidentais haviam evitado até agora.

Por tempo demais, disse ele em entrevista, as pessoas da Europa Ocidental foram levadas a pensar que uma nova guerra no continente era impossível. Para Putin, esse ponto de vista precisa ser mudado, afirmou Sushentsov, para forçar o Ocidente a aceitar as demandas da Rússia.

“O importante é esse suspense, essa sensação de pré-guerra”, afirmou Sushentsov. “As pessoas foram mimadas por uma paz prolongada demais. Consideram a segurança como um dado, algo que pode ser obtido sem custo, em vez de algo que tem de ser negociado. Isso é um erro.”

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

Para o Ocidente, essa abordagem poderia significar ser puxado para um novo tipo de “guerra eterna” — um conflito que consumirá ainda mais tempo e atenção, sem nenhuma estratégia clara de saída. Na segunda-feira, o presidente americano, Joe Biden, caracterizou uma invasão da Ucrânia como “tanques ou tropas cruzando a fronteira”. Mas autoridades americanas afirmam que Putin considera numerosas opções em menor escala, que poderiam resultar em menos mortes, mas ainda num custoso conflito.

Mesmo se Macron, trabalhando com Biden e outros líderes ocidentais, ajudasse a garantir um relaxamento temporário nas tensões, as demandas de Putin são tão expansivas — e seu desdém pelos líderes ucranianos, tão absoluto — que analistas têm dificuldades para imaginar uma barganha grandiosa sendo acordada.

O analista militar russo Ruslan Pukhov afirmou que, mesmo se o Ocidente e a Ucrânia fizessem concessões suficientes nas próximas semanas para evitar um conflito armado, isso provavelmente não deixaria a Rússia satisfeita a longo prazo, acrescentando que uma nova ameaça de guerra poderia ocorrer no próximo ano.

“O Ocidente simplesmente não entende o quanto isso se trata de uma questão de vida e morte para nós”, afirmou Pukhov, que dirige o Centro para Análises de Estratégias e Tecnologias, um instituto de análise privado com base em Moscou. “A Ucrânia na Otan, do meu ponto de vista ou da Rússia, seria comparável a uma guerra nuclear.”

Guerra nuclear

Putin explicitou a ameaça de guerra pela Ucrânia entre superpotências nucleares duas vezes nos dias recentes: em conferências de imprensa após encontros com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, na semana passada, e com Macron, na segunda-feira. Nas duas oportunidades, Putin descreveu um cenário em que a Ucrânia de juntaria à Otan e tentaria, então, retomar a Crimeia — a península ucraniana que a Rússia anexou em 2014 — com o apoio da aliança ocidental.

Dmitri Kiselyov, um dos principais âncoras da TV estatal russa, detalhou no domingo o que aconteceria depois: uma guerra nuclear na qual a Rússia, confrontada com sua própria destruição, levaria junto o Ocidente.

“Lembremos que a Rússia não precisa de um mundo sem a Rússia”, entoou Kiselyov no início de seu programa semanal em horário nobre, parafraseando uma fala de Putin de 2018. “E então, não apenas os EUA, mas também a Europa, virarão cinza radioativa.”

Autoridades oficiais descrevem a adesão da Ucrânia à Otan como algo irreal em qualquer momento do futuro próximo, mas o Kremlin insiste que até mesmo enquanto possibilidade isso representa uma ameaça contra sua existência. No terreno, analistas veem preparações ganhando ritmo para uma possível solução militar que impeça definitivamente a Ucrânia de se juntar à Otan.

Pesquisadores que monitoram imagens de satélite e filmagens de movimentações de tropas postadas em redes sociais afirmam que a Rússia está instalando pessoal e equipamento a quilômetros de sua fronteira com a Ucrânia. As forças foram filmadas armando tendas sobre lama e neve, o que colabora com os temores de que Putin poderia ordenar um ataque ainda este mês.

“É seguro afirmar que esta não é uma posição de força que a Rússia manterá por um período extenso”, afirmou Michael Kofman, diretor de estudos russos do CNA, um instituto de pesquisa com base em Arlington, Virgínia. “Eles estão adotando uma postura da vou/não vou, e tomarão essa decisão nas próximas semanas."

Mas mesmo se houver um ataque, o que muito provavelmente desencadeará um enorme sofrimento humano na Ucrânia, a corrida diplomática continuará — com a Rússia exercendo ainda mais influência, argumenta Kofman. “A diplomacia continua durante a guerra”, afirmou ele. “Por fim, haveria a necessidade de algum tipo de acordo.”

Apesar das preocupantes movimentações de tropas, muitos analistas russos continuam a duvidar que Putin realmente ordenará uma invasão total. Os riscos excederiam demais os de qualquer outro esforço militar anterior de Putin, como a guerra de cinco dias na Geórgia, em 2008, ou a ainda candente guerra por procuração no leste da Ucrânia, que ele iniciou em 2014. Mísseis russos poderiam errar alvos e matar civis; a Ucrânia poderia responder atacando alvos russos através da fronteira.

“Acho que a maioria das autoridades militares entendem que qualquer operação seria repleta de grandes dificuldades”, afirmou Pukhov, o analista militar russo. “As pessoas têm de entender que, mesmo no caso de uma ação militar limitada, é impossível evitar uma grande escalada se isso não se concluir em cinco dias.”

O Kremlin afirmou na terça-feira que a Rússia retiraria de Belarus os milhares de soldados que mandou para o país, vizinho da Ucrânia ao norte, depois da conclusão, em 20 de fevereiro, de exercícios militares conjuntos em grande escala. Se as tropas russas realmente deixarão Belarus será um dos sinais a respeito das intenções militares de Putin acompanhados mais atentamente. Mesmo se saírem, o recém-encontrado apetite russo para atrair atenção com pressão militar contra a Ucrânia e o Ocidente provavelmente continuará.

“A Rússia deixou para trás a tática de simplesmente pedir para ser ouvida”, afirmou Sushentsov, o diretor de universidade. “Os líderes russos viram que isso não funciona e que é necessário deixar claros os riscos de ignorar a posição russa.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL