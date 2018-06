Putin marca cinco gols em partida beneficente de hóquei

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, calçou os patins nesta quinta-feira, 10, e participou de um jogo beneficente de hóquei. Fã declarado de esportes no gelo e praticante do judô, o presidente russo marcou cinco gols e deu três assistências na partida realizada no Domo de Gelo Bolshoi, em Sochi.

No rinque de patinação, palco da final dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2014, estavam presentes milhares de pessoas que vibravam a cada gol de Putin, que costuma jogar no time "Lendas do Hóquei". Na última partida, realizada no ano passado, Putin marcou sete gols, e a imprensa local cogitou que os jogadores rivais não se arriscavam a jogar duro com o presidente.

O time de Putin saiu vitorioso da partida com um placar de 12 a 7. Depois do duelo, o presidente deu vários autógrafos e presenteou dois jovens torcedores com o taco usado por ele no amistoso beneficente/EFE.