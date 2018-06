Putin muda regras de eleição parlamentar O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma reformulação do sistema eleitoral usado na escolha do Congresso. Segundo críticos do líder, com a mudança ele ampliará o controle sobre o Legislativo e tentará evitar que o desgaste de seu partido, Rússia Unida, prejudique-o. O Kremlin não explicou por que quer a reforma. Pela proposta, metade dos deputados passará a ser escolhida por voto direto.