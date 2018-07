Putin não vê papel especial dos BRICS em ajuda à UE

As declarações de Putin contrastam com as do principal assessor econômico do presidente Dmitry Medvedev, que na segunda-feira disse que a Rússia, junto com os outros membros dos BRICS, está pronta para ajudar a Europa, quando esta anunciar uma estratégia para aliviar sua crise da dívida.

Falando em entrevista à imprensa da China, Putin disse: "Eu não acho que os países BRICS seriam capazes de ter qualquer papel especial aqui", referindo-se à crise da dívida na Europa. "As potências europeias têm recursos suficientes para resolver esses problemas."

O premiê russo disse que os BRICS trabalham para ter um papel maior em temas como as estruturas financeiras globais, e mais espaço no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial. Presidente russo entre 1999 e 2008, Putin é apontado por muitos analistas como o homem mais poderoso do país. Além disso, será candidato nas próximas eleições presidenciais, em 2012. As informações são da Dow Jones. (Gabriel Bueno)