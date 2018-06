Putin: Ocidente ignora os interesses russos na Ucrânia O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou os países do Ocidente de ignorarem os interesses de seu país na Ucrânia. "Onde está a garantia de que, após a mudança forçada do poder, a Ucrânia não vai acabar amanhã na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)?", perguntou Putin a representantes seniores das principais agências de notícias internacionais, incluindo a Associated Press.