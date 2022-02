Putin parece deixar de lado conselheiros na Ucrânia, assumindo um risco político

Amanda Taub, The New York Times, O Estado de S.Paulo

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem o apoio que precisa em casa para travar uma guerra custosa na Ucrânia?

Essa pode parecer uma pergunta estranha. Afinal, Putin já invadiu a Ucrânia, sugerindo que se sente confiante em seus recursos. E sua imagem pública é a de um homem forte, com o poder de dirigir o Estado russo como bem entender.

Mas nenhum líder pode governar sozinho. E uma série de eventos esta semana, incluindo a decisão da Rússia de limitar o acesso ao Facebook e censurar notícias sobre a guerra na Ucrânia, levanta questões sobre quanto apoio político Putin poderá obter durante o conflito.

Um sinal precoce de que algo pode estar errado veio na última segunda-feira, 21, em uma reunião televisionada do Conselho de Segurança da Rússia. Putin parecia esperar que todas as autoridades reunidas o aconselhassem inquestionavelmente a reconhecer a independência das regiões separatistas apoiadas pela Rússia no leste da Ucrânia - uma demonstração pública de apoio da elite à guerra, poucos dias antes da invasão.

Mas Sergei Narishkin errou sua linha.

Narishkin, o diretor de inteligência estrangeira, gaguejou desconfortavelmente quando Putin lhe perguntou sobre o reconhecimento dos separatistas. Então ele tropeçou nas palavras, dizendo que achava que a Rússia deveria reconhecer as repúblicas separatistas como “parte da Rússia”. Putin retrucou com impaciência que Narishkin deveria “falar claramente”, depois disse com desdém que a anexação “não estava em discussão”.

O momento foi significativo porque todos os líderes autoritários governam por coalizão, mesmo que, como Putin, muitas vezes pareçam estar exercendo o poder por conta própria.

As especificidades das coalizões que compartilham o poder variam de país para país, com alguns líderes apoiados pelos militares e outros por líderes empresariais ricos ou outras elites. Mas a coalizão de Putin é composta principalmente pelos "siloviki", um grupo de funcionários que veio para a política depois de servir na KGB ou em outros serviços de segurança, e que agora ocupa papéis importantes nos serviços de inteligência russos, no exército e em ministérios.

“Esse é o sistema que o levou ao poder, e esse é o sistema no qual ele confiou para consolidar seu poder”, disse Maria Popova, cientista política da Universidade McGill, no Canadá, que estuda política russa e ucraniana.

Por décadas, Putin provou ser altamente habilidoso em manter seus relacionamentos com as elites. E a estrutura da coalizão governante de Putin é uma vantagem para ele, disse Erica de Bruin, cientista política do Hamilton College e autora de um livro recente sobre golpes.

“Onde o poder político é mais centralizado em um governante individual – como é o caso da Rússia sob Putin – pode ser um pouco mais difícil para as elites responsabilizar esse líder”, disse ela.

Mas as elites ainda importam. E a aparente confusão dos assessores de Putin durante a reunião de segunda-feira, incluindo a conversa com Narishkin, deu a impressão de que o presidente russo manteve esse grupo crucial fora de seus planos.

"Ele parecia estar humilhando algumas dessas pessoas", disse Popova , citando particularmente a maneira como falou com Narishkin, um proeminente silovik que serviu na KGB ao mesmo tempo que Putin.

A interação deles poderia ter sido um acaso causado pelo estresse do momento, é claro. E é notável que todos os assessores de Putin, incluindo Narishkin, tenham oferecido apoio público à decisão do presidente de reconhecer as regiões separatistas.

Mas mesmo os arranjos de assentos das recentes reuniões de Putin, nas quais ele se colocou a uma distância literal de seus conselheiros, transmitem uma imagem de que ele está separado de todos, incluindo sua coalizão de elite. Pode ser porque ele queria evitar pegar o coronavírus, supostamente um medo significativo para o líder russo. Mas alguns observadores, disse Popova, acreditam que Putin pretendia transmitir a impressão de que ele é o rei e seus conselheiros meros cortesãos - uma mensagem que eles podem não gostar.

E depois há a questão do público russo. Embora a opinião pública na Rússia não seja tão diretamente poderosa quanto seria em uma democracia, os altos níveis de apoio público de Putin têm sido uma fonte de força política e influência para ele. Nenhum outro político ou membro de seu círculo íntimo tem uma reputação pública sequer próxima à dele.

Mas a raiva pública sobre a guerra pode minar essa vantagem e até se tornar uma responsabilidade política. A guerra vai sobrecarregar a economia russa. E já foi um golpe para a imagem pública de Putin como um administrador cuidadoso e pragmático dos interesses russos.

Havia pouco apoio público à guerra na Ucrânia mesmo antes de as baixas começarem a aumentar. Uma pesquisa acadêmica de longa duração descobriu em dezembro que apenas 8% dos russos apoiavam um conflito militar contra a Ucrânia, e apenas 9% achavam que a Rússia deveria armar os separatistas ucranianos. Essa é uma lacuna de entusiasmo muito grande para Putin superar.

As ações de Putin nesta semana sugerem que ele está preocupado com as consequências da raiva pública. Na quinta e sexta-feira, a polícia prendeu centenas de pessoas que protestaram contra a guerra em cidades da Rússia. No sábado, o governo limitou o acesso ao Facebook e outros sites de mídia pela aparente ofensa de postar matérias “em que a operação que está sendo realizada é chamada de ataque, invasão ou declaração de guerra”.

O que nos leva ao que está em jogo para Putin manter seu relacionamento com seu círculo íntimo: “Por causa dos recursos e acesso que eles têm, as elites representam a maior ameaça aos líderes autoritários”, disse de Bruin. “Reter o apoio das elites é, portanto, crucial para permanecer no poder.”

E as guerras geralmente representam uma ameaça particular às relações dos líderes com as elites. “A relação entre governantes autoritários e seu núcleo de apoiadores de elite pode ser tensa quando ditadores travam guerras no exterior – particularmente onde as elites veem o conflito como equivocado”, disse de Bruin.

A raiva pública pela guerra também pode aumentar a percepção das elites de que um líder não é mais um protetor eficaz de seus interesses. E se os Estados Unidos e a Europa conseguirem impor sanções efetivas aos membros da coalizão de elite de Putin, isso poderá tornar a guerra cara para eles como indivíduos, bem como arriscada para a Rússia. (Alguns membros desse círculo íntimo, incluindo Narishkin, já estavam na lista negra do Tesouro dos EUA há anos, então não está claro qual efeito incremental as novas restrições podem ter em suas finanças.)

Isso não quer dizer que os aliados de Putin se voltarão contra ele porque ele foi rude com um deles na televisão, é claro, ou que a raiva pública prejudicaria imediatamente sua presidência.

Mas ainda há motivos para prestar atenção aos sinais de tensão dentro da coalizão de Putin. A insatisfação da elite pode afetar sua capacidade de resposta a sanções específicas, por exemplo, ou as restrições que ele pode enfrentar em recursos para o conflito na Ucrânia. Também pode afetar se ele tem capital político para manter o curso se a oposição doméstica crescer.

E talvez, se as coisas correrem muito mal, isso possa significar consequências ainda mais significativas para a presidência de Putin.

“Dois terços dos líderes autoritários são removidos por seus próprios aliados”, disse Popova. “Se ele apertar demais os parafusos, se tentar realmente aumentar seu poder às custas da coalizão autoritária dominante, estará ameaçando sua própria posição.”