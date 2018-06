Putin participará de comemoração do 'Dia D' na França

"O presidente Putin foi convidado pelo presidente [François] Hollande para participar das cerimônias de comemoração do desembarque na Normandia em 6 de junho. Ele aceitou o convite e virá" na data em questão, disse Alexander Orlov.

A Casa Branca não criticou a França por acolher a visita de Putin. A porta-voz do governo Caitlin Hayden disse que a França convidou vários países e os EUA não esperavam que os franceses retirariam o convite da Rússia por causa dos acontecimentos na Ucrânia.

Hollande havia dito anteriormente que Putin é bem-vindo na Normandia, apesar do impasse entre a Rússia e países do Ocidente sobre a Ucrânia. "Podemos ter diferenças com Vladimir Putin, mas eu não me esqueci e nunca vou esquecer que o povo russo deu milhões de vidas" durante a Segunda Guerra Mundial, disse Hollande à TV France 2. "Eu disse a Vladimir Putin que, como o representante do povo russo, ele é bem-vindo para as cerimônias".

Os líderes ocidentais, incluindo a rainha Elizabeth do Reino Unido, também devem participar dos eventos que comemoram o desembarque dos Aliados na Normandia, o que marcou o início da libertação da Europa continental frente à dominação nazista na Segunda Guerra Mundial. Com informações da Dow Jones e da Associated Press