Putin pede evidência 'convincente' sobre ataque na Síria O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu nesta quarta-feira que o Ocidente apresente evidências convincentes ao Conselho de Segurança da ONU sobre o suposto ataque com armas químicas na Síria. Segundo Putin, Moscou deve reagir de forma decisiva se for provado quem estava por trás do crime.