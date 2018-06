Putin pede que Ucrânia retire tropas da fronteira

Horas mais tarde, o presidente em exercício da Ucrânia, Oleksandr Turchynov, ordenou que o alistamento militar seja renovado e disse que as ameaças de invasão da Rússia afetam "a integridade territorial da nação" e pediu que Moscou pare de intervir em seus assuntos internos.

Moscou tem repetidamente denunciado que as forças de segurança ucranianas são ineficazes para combater os rebeldes do leste e adverte que os militares não podem cometer violência contra os civis.

Em uma conversa com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, Putin disse que a remoção de unidades militares era um dos principais pontos a ser discutido com o governo interino de Kiev, mas não deixou claro se essa é uma exigência absoluta.

Enquanto isso, permanecem os conflitos no leste ucraniano. Manifestantes anti-governo assumiram o escritório do procurador regional de Donetsk nesta quinta-feira. Houve confronto entre a polícia e os insurgentes, que ao ocuparem o prédio tiraram a bandeira ucraniana e colocaram uma do movimento da República Popular de Donetsk, um movimento que pede maior autonomia em relação ao governo central ou a anexação à Rússia. Fonte: Associated Press.