Putin promete abrir conta em banco russo submetido a sanções por Obama

MOSCOU - O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira, 21, que abrirá sem demora uma conta no banco Rossia, entidade afetada pelas sanções adotadas pelos Estados Unidos após a anexação da Crimeia à Rússia.

"Nunca tive conta lá, mas na segunda-feira abrirei uma sem falta ", disse Putin, citado pelas agências locais, após ser informado por seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, das sanções anunciadas pelo presidente de EUA, Barack Obama contra o banco Rossia e funcionários e empresários russos.

O chefe do Kremlin diminuiu a importância da medida adotada em Washington contra o banco russo. Putin brincou sobre as sanções com altos funcionários do país, vários dos quais, como o presidente da Duma, Sergei Narishkin, estavam na reunião. "É preciso se manter longe deles", disse o presidente russo.

Obama ampliou ontem a primeira rodada de sanções anunciada na segunda-feira contra sete altos funcionários russos com uma nova lista que inclui 16 membros do governo e quatro pessoas do círculo próximo a Putin, que terão os ativos que estão sob jurisdição dos Estados Unidos congelados.

O presidente russo se mostrou contrário a impor, por enquanto, sanções adicionais aos EUA assim como a introduzir um regime de vistos para Ucrânia, em resposta às medidas de Washington e Kiev./ EFE