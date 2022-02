Putin quer 'chocar e amedrontar', diz pesquisador sobre invasão da Rússia à Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na madrugada desta quinta-feira, 24, que autorizou uma operação militar na Ucrânia, causando preocupação ao mundo sobre os possíveis desdobramentos de um conflito entre os dois países do leste europeu.

Na avaliação do historiador Angelo Segrillo, pesquisador da USP que estuda União Soviética e Rússia há quase quatro décadas, Putin não deverá avançar além das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk — as quais ele reconheceu a independência — e que o presidente russo aposta numa estratégia de “shock and awe”, do inglês, chocar e amedrontar: realizar grandes operações para afastar o exército ucraniano e garantir controle das duas regiões.

Para Segrillo, nenhuma das partes envolvidas terá ganhos substantivos com o conflito: a Ucrânia terá negócios prejudicados e poderá ter perdas territoriais, os russos, por outro lado, podem ver uma Otan mais fortalecida.

Ele acredita que as sanções do Ocidente à Rússia afetam o próprio Ocidente, uma vez que a inflação e os preços podem subir. O movimento pode prejudicar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que sofre com baixa popularidade por causa da questão econômica e da derrota geopolítica no Afeganistão.

Confira a entrevista:

O que Putin quer ganhar com essa invasão?

Estamos numa situação fluida agora. São as primeiras horas e nós não sabemos exatamente a dimensão. A grande discussão é quais os caminhos: ele vai precisar tomar toda a Ucrânia, tomar Kiev e mudar o governo? Eu tenho a impressão que o objetivo final dele não é esse. O objetivo final dele é garantir aquelas duas repúblicas separatistas de origem étnica russa (Donetsk e Luhansk). Agora tem um problema porque aquelas repúblicas separatistas, antes de se declararem independentes, praticamente já eram independentes antes, porque os russos estavam ali dominando. Mas há uma demanda de um território que é maior do que eles realmente ocupam. Eles estavam lutando para tomar exatamente todas as antigas províncias.

Qual a estratégia de Putin de acordo com esse plano?

Acredito que para conseguir isso, em vez de Putin ir lá na na região e ir empurrando para fora daquela região com tanques, o que poderia ser uma coisa muito sangrenta, vejo que ele está fazendo o que chamam em inglês de estratégia de “shock and awe”, chocar e amedrontar, no mais alto grau. Jogar bombas em várias regiões para tentar fazer com que o governo simplesmente retire suas tropas que estão nessa região, de modo que aquelas regiões ali fiquem eh completas, integrais. Eu acho que o objetivo final é esse. Se o cenário for de uma tomada total da Ucrânia, da capital, nós vamos ter um banho de sangue

Qual o tamanho do problema para o presidente ucraniano Volodmir Zelenski?

Zelenski está numa situação terrível. Como países pequenos entre duas gigantes potências em guerra, apesar da Ucrânia não ser nenhuma mosca também. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, só perde para a Rússia. O exército deles é o terceiro em número de soldados na Europa, em número de soldados. Não é uma mosca, mas não dá para competir com a Rússia. Eles são muito mais fortes. Tenho a impressão que Zelenski pensa mais ou menos como eu. Ele está meio calmo demais. Ele só convocou os reservistas há pouco. Ele pensa que Putin não vai realmente atacar todo o país. Agora o que Putin pode fazer talvez tentar fazer é uma mudança de governo. Isso é uma outra coisa que é um pouco mais séria também, tentar forçar uma mudança de governo. Ele não queria provocar a Rússia para uma invasão total. É uma situação difícil, mas não de tomada total, o que é muito difícil para Zelenski. Se ele parte para cima da Rússia com todo o seu poder de fogo imediatamente, aí talvez a Rússia realmente aproveitasse isso até como uma desculpa para derrubar o governo e tudo. Ele está ali entre a cruz e a caldeirinha.

O que pode acontecer com a Ucrânia com a invasão russa?

A Ucrânia vai sair machucada de qualquer maneira, Isso vai ser muito ruim para economia da Ucrânia. Tem já homens de negócios que já estão saindo de lá, está tendo corrida aos bancos hoje. Quem é que vai fazer negócio com o país? Quem é que vai investir na Ucrânia com medo de, de repente, perder tudo para os russos, entrar em questão de sanções sejam da Rússia, do Ocidente. Mesmo que consiga evitar uma guerra total, que não morra tanta gente e depois os russos fiquem lá só naquelas repúblicas separatistas mesmo, ela vai sofrer as consequências disso por muitos anos. O ambiente de negócios vai ficar muito fragilizado pela constante incerteza do que pode acontecer.

Joe Biden teve uma derrota geopolítica importante no Afeganistão. Como a questão ucraniana pode afetar o presidente americano?

É um conflito em que ninguém ganha no final. É uma coisa que desgasta todo mundo. Nos Estados Unidos, Biden já está com uma popularidade baixa por causa da inflação. Inclusive, Putin conta com isso. As sanções que o Ocidente coloca contra a Rússia também se refletem no Ocidente de maneira negativa. Você impõe sanções à Rússia, o preço do petróleo dispara e a inflação aumenta nesses países. Não vai só faltar petróleo, mas o preço do petróleo aumenta, e, com isso aumenta o preço de tudo. É uma coisa que todo mundo vai sair perdendo. Vai ser mais um fator de queda da popularidade de Biden. Já houve o Afeganistão e agora uma inflação muito mais alta que o comum. Se aumentar o preço do petróleo mais ainda, isso pode ricochetear em Biden.

E como os vizinhos europeus podem ser afetados?

A Europa usa muito petróleo e gás na Rússia e a inflação pode afetar os países. De uma certa maneira, o conflito une um pouco o pessoal da Otan, o que ricocheteia contra Putin. Os países da Otan estão se unindo. Havia tensões, seja, por exemplo, a relação com os países autoritários como Polônia e Hungria, o que está esquecido neste momento. Os EUA enviaram tropas à Polônia. Isso, de certa maneira, une os países da Otan contra a Rússia.

O que podemos esperar a seguir?

É difícil dizer. Temos dois principais cenários. É um conflito em que no final a Rússia vai se contentar com aquelas duas repúblicas ou se vai se ampliar para a Ucrânia toda, com a derrubada de governo. Eu tenho a impressão de que será o cenário menor, mas as coisas podem sair do controle. Este é um problema com as guerras: muitas vezes as partes têm certos objetivos e isso pode sair do controle. Ninguém achava que haveria um conflito generalizado na Primeira Guerra Mundial. Todo mundo achava que ia ser meio localizado, talvez alguns meses, mas as coisas saíram do esquema.