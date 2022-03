'Putin quer tomar o Mar Negro e inutilizar a Ucrânia'

Neste trecho da explanação sobre a guerra feita no podcast Uncommon Knowledge, Stephen Kotkin, historiador da Universidade Princeton, analisa aspectos como a imposição americana no mundo, a relação de Taiwan com a China, as armas das quais Vladimir Putin dispõe contra o Ocidente e traça as peculiaridades da Eurásia.

A força do Ocidente

Aqui estão duas visões de ordem global operantes no contexto americano, e elas derivam da era Roosevelt, herdada pelo presidente Truman. Uma delas foi a ONU. Somos todos parte de uma comunidade global no sentido de que todos nós podemos nos tornar democracias mais cedo ou mais tarde, tendo crescimento econômico e adotando certas instituições de uma teoria da classe média e da modernização. E assim devemos construir uma ordem inclusiva onde todos participem e uma comunidade global.

E depois há outra ordem, empunhada pelo Ocidente, galvanizada pela Guerra Fria, que deve combater a falta de liberdade e os inimigos da liberdade a todo custo. E deve fazê-lo às vezes apoiando até mesmo regimes ditatoriais. E assim deve haver um Ocidente, que fundamentalmente valoriza a ordem baseada em instituições. Às vezes, os parceiros não pertencem a essa categoria de ordem democrática do estado de direito. Mas eles são importantes para se opor ao totalitarismo.

Nos anos 90, parecia que a Guerra Fria havia acabado e a comunidade internacional ganhou protagonismo. Parecia que a China e a Rússia seriam transformados e seguiriam o exemplo dos EUA por meio da globalização e da adesão à OMC e tudo mais. Bem, com a crise atual, essa ilusão se desfez diante de nós, por não ser essa a forma como o mundo funciona

É inútil aos EUA impor regras ao mundo

Os EUA ressuscitaram a noção do Ocidente. Mas aqui temos uma bifurcação na estrada. Durante a Guerra Fria, eram predominantemente uma potência do status quo. Um poder de status quo significava a construção do mundo, e era o mundo em que queríamos estabilidade. E assim não se tentou derrubar ditaduras anticomunistas, não se tentou democratizar o mundo inteiro porque se era contra o comunismo. Uma vez que não se estava mais contra o comunismo, os EUA deixaram de ser um poder status quo e então todo mundo teve de se comportar de uma certa maneira para ser seu amigo. E isso não funcionaria no Oriente Médio, não funcionaria de fato em muitos lugares do mundo.

Portanto, agora temos que reexaminar não a expansão da Otan, mas a noção de comunidade global das Nações Unidas, da OMC mundial, onde comprovadamente as nações não cumprem as regras, trapaceiam, assinam acordos que não cumprem. Este é um grande momento, uma grande oportunidade para recalibrar e pegar esse Ocidente galvanizado e expandi-lo como uma esfera de influência voluntária, que pode enfrentar essas ameaças significativas ao nosso modo de vida e nossos valores.

Lições da Ucrânia para a China

95% do que está acontecendo é sobre a Ucrânia e a Rússia, e em longo prazo, 95% é sobre Taiwan e China. A guerra é uma tragédia, mas também é oportunidade, e em múltiplas direções.

Em uma guerra, você pode testar suas armas. Você começa a testar as coisas e ver como funcionam no mundo real. Você pode sancionar o Banco Central de uma economia muito grande e não desestabilizar seu próprio sistema financeiro internacional? Estamos apenas experimentando isso agora, e estamos aprendendo a resposta para isso. E tantas das técnicas empregadas agora contra a Rússia, potencialmente, poderiam ser empregadas contra a China. Nós sabemos disso e os chineses sabem disso.

Taiwan não é da China

Xi Jinping é agora um ditador, um autocrata como Putin, e pode não querer ouvir as informações entregues a ele. Não sabemos como é por dentro na China, mas sabemos o que acontece retrospectivamente com autocracias que caem e ficam cada vez mais repressivas. As pessoas não trazem informações ruins ou negativas para o governante, e o governante começa a cometer ainda mais erros. Os mecanismos corretivos não existem como na regra coletiva, mesmo sob um sistema autoritário. E assim as elites chinesas podem ver isso, e podem se perguntar: bem, é possível que Xi Jinping calcule mal porque está tomando decisões sozinho, sem consultar e sem considerar toda a gama de informações?

É possível que o Ocidente não seja um tigre de papel, mas seja realmente muito forte e que o Ocidente possa fazer coisas que não entendemos completamente que eles poderiam fazer? E, além disso, eles têm a determinação de fazer isso. É possível que os taiwaneses não capitulem, mas resistam a uma invasão? É possível que essa resistência por parte dos taiwaneses possa galvanizar o resto do mundo? E então, sim, esta é uma oportunidade, uma lição para todos em tempo real.

As sanções podem ser mais duras

As sanções impostas à economia russa foram muito maiores do que prevíamos que seriam impostas. Os russos se anteciparam e elas não são suficientes para derreter completamente a economia russa. As pessoas estão exagerando os seus efeitos. Há muita coisa nas entrelinhas. A maior história até agora foi a redução das exportações de petróleo e gás, ainda intocadas, pois é um último recurso. Se os chineses não comprarem, se concordarem com as sanções porque não querem pagar um preço, é fim de jogo para o regime de Putin.

Portanto, há muitas sanções adicionais que podem ser impostas e ainda não o foram. As sanções foram parciais. Ainda não chegamos lá e há essa grande variável sobre se os chineses querem ser vistos como cúmplices da fúria assassina de Putin ou vão continuar tentando jogar em cima do muro e ver se eles podem ganhar com isso. Mas se os chineses começarem a sentir que isso é algo que eles não topam, arriscar suas relações comerciais com a Europa, então podemos ver os chineses talvez pressionando a Rússia ou talvez aplicando algumas das sanções, incluindo embargo de petróleo e de gás.

Putin pode cortar cabos submarinos

Estamos no início da guerra e há muitas armas que os russos ainda não usaram que estão em seu arsenal, artilharia que pode reduzir cidades a escombros. Sabemos sobre como as comunicações estão na nuvem. A internet está na nuvem. Na verdade, está no oceano. 99% de todas as comunicações estão no oceano. E esses cabos submarinos estão mapeados na Rússia, que tem uma força submarina. Eles podem escalar.

Eles podem cortar esses cabos entre a Europa e a costa leste dos EUA e a Ásia e a costa oeste dos EUA, e o oceano é um lugar grande. Você pode cortar os cabos em muitas áreas. E então, quando eles estiverem consertados, o que leva muito tempo, você pode cortá-los de novo. Então, temos o problema de que a Rússia tem ferramentas que podem realmente machucar, realmente prejudicar. O sistema financeiro internacional vale muito mais para o Ocidente que para os russos. A segurança energética europeia, a segurança energética dos aliados americanos e a segunda maior economia do mundo. Portanto, precisamos de um processo diplomático de alguma forma, que não comprometa a Ucrânia.

É impossível Putin administrar a Ucrânia

Vejo cenários. O primeiro é que Putin não pode ocupar com sucesso um país tão grande. Quando os nazistas conquistaram grande parte da Ucrânia, eles realmente não a administraram. Você vê esses mapas, quando a Rússia força o território e eles o colorem como Rússia. Na verdade, isso não é controlado pelos russos. Esse é o nível de penetração da atividade russa, atividade militar. Mas eles não controlam esse território. Eles não estão administrando esse território. Esse território está sujeito à ação de retaguarda como aconteceu com os nazistas. Os nazistas tomaram Kiev. Eles pegaram todos os hotéis de luxo. E três dias depois, as armadilhas começaram a disparar e começaram a matá-los. De fato, Hitler decidiu que não tomaria Leningrado por causa do que aconteceu em Kiev. Ali Hitler decidiu que em vez disso eles cercariam Leningrado e os matariam de fome. É o mesmo plano de Moscou. E então você é um administrador em um território ocupado. Você tem um escritório bonito e não sabe se é seguro, se a mulher que está fazendo seu chá está colocando algo ali. Você não sabe se vai sair na rua e haverá algo embaixo do seu carro que pode não ser amigável. Não há como a Rússia ocupar com sucesso a Ucrânia.

A opção da terra arrasada

O segundo cenário é Putin dizer: bem, não posso ter a Ucrânia, você também não pode ter. Eu vou quebrá-los e esmagá-los. Vou manter o litoral do Mar Negro, aquele lindo litoral até Odessa. E aquele pedaço da Moldávia, conhecido como Transnístria, e um pouco além do Danúbio na Bacia, o Danúbio no Delta, a Ponte Terrestre do Delta do Rio Danúbio para a Crimeia até o leste da Ucrânia. As chamadas latas de lixo de Donetsk e Luhansk ficam.

Talvez ele fique com isso, talvez tente matar o governo ucraniano ou simplesmente destrua tudo e diga, OK, você pode ter de volta agora. Exceto pelas partes que são realmente valiosas, aquela área costeira no Mar Negro que torna a Ucrânia sem litoral. Temo esse tipo de resultado, porque ele não precisa reconstruí-la. Ele não precisa possuir. Ele só precisa quebrá-los, infelizmente.

E, portanto, precisamos de uma situação em que não apenas possamos reverter quaisquer ganhos que eles tenham no terreno, mas também que possamos reconstruir ou desestimular as tropas russas.

Bilhões para a resistência

Além de observar a resistência, é preciso armar essa resistência. Correremos os riscos de armar essa resistência como estamos fazendo agora. A Polônia não tem medo de correr esses riscos porque sabe que tem a garantia do Artigo 5 da Otan. Graças a Deus. E assim esses riscos estão sendo assumidos e serão assumidos, e a resistência ucraniana será apoiada. Assistência humanitária é absolutamente crucial em grande escala, com bilhões e bilhões, um desafio logístico.

A Eurasia vs. o Ocidente

A esfera anglo-americana, que subiu ao poder primeiro com o Império Britânico e depois com os Estados Unidos, deu a todos uma lição sobre o poder moderno.

Investiu em capital humano, criou a tecnologia, construiu a infraestrutura, teve boa governança e fez isso com o comércio, porque o comércio com outros países ricos é como você fica mais rico. Além disso, tanto britânicos quanto americanos contaram com uma Marinha forte para se defender.

Esse é o poder mundial, esse é o mundo moderno, essa é a história moderna. E se você está no comando disso, é melhor não estragar tudo. Algumas pessoas fazem melhor e outras, pior. Mas esse é o tipo de herança que você recebe quando está no Ocidente para administrar.

A Eurásia é diferente, é uma massa de terra. Nem tudo são oceanos abertos. Os chineses têm apenas uma costa e é uma costa leste cercada por aliados e bases militares dos EUA.

Mais alianças pela estabilidade

O problema vem de Moscou, de Pequim, de Teerã, porque eles são mais fracos e estão tentando compensar essa fraqueza. Eles estão tentando administrar o abismo entre eles e o Ocidente. Eles estão tentando superar esse abismo ou gerenciá-lo de uma forma que não seja tão devastadora.

E então eles tentam dividir o Ocidente, que é tão forte e eles tentam usar o poder do Estado e a coerção para forçar seu povo a se modernizar e forçar seu povo a não ser atraído pelo modelo anglo-americano e pelo sistema transatlântico e pela Europa. Eles tentam forçar seu povo porque esse outro lado é mais poderoso e a Eurásia é mais fraca e os líderes na Eurásia têm que jogar um jogo de não estar no comando em Londres, não estar no comando em Washington ou Nova York ou Los Angeles ou Vale do Silício, mas estar no comando na Eurásia, com menos herança.

Pior, as instituições usam o Estado para tentar coagir porque não podem preencher aquele abismo, não podem substituir a liberdade, a abertura, as medidas corretivas e as instituições. E então isso é um problema. São maus líderes, Xi Jinping, Putin, aqueles em Teerã, esse tipo de pessoa continua aparecendo de novo e de novo. A maioria é de medíocres. E ainda assim continuamos e somos fortes e superamos nossos erros e os corrigimos. E no Oriente, e na Eurásia, tudo é existencial. Eles cometem alguns grandes erros. E toda a sua civilização está em risco de repente. Portanto, é um problema que a Eurásia seja terra, sem mar, é coercitivo, não é aberto, é apenas um pacote diferente de economia e política. Não são os mesmos há 500 anos, evoluíram tremendamente. Há incorporação dessa parte do mundo na esfera anglo-americana. Há todo tipo de conquistas tremendas na Rússia como civilização, na China, no Irã. Devemos compartilhar o mundo com eles.

Eles não vão embora. Mesmo quando desmoronam, eles voltam. À medida que o Ocidente garante as instituições ocidentais, as alianças de infraestrutura de tecnologia de capital humano ficam cada vez melhores. Mas descubra como viver no mesmo planeta com aqueles que têm uma mão mais fraca. E eles jogam de maneira muito semelhante, infelizmente, por causa dessa fraqueza diante de nossa enorme força.