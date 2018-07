Putin quer 'União Euro-Asiática' com países da ex-URSS

O primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, propôs ontem a formação de uma "União Euro-Asiática", formada pelas ex-repúblicas soviéticas. Segundo ele, o bloco poderia se tornar um importante ator global e disputar influência com EUA, UE e China. O premiê também considerou o fim da União Soviética, em 1991, "a maior catástrofe geopolítica do século 20", mas negou que sua proposta seja uma tentativa de recriar o Império Soviético.

Em artigo publicado no jornal russo Izvestia, Putin diz que a nova aliança pode emergir como um dos polos do mundo moderno, servindo como ligação entre a Europa e o Extremo Oriente.

"Não se trata de reconstruir a URSS. Eu seria ingênuo de tentar copiar algo passado", escreveu o premiê. "Mas uma forte integração assentada em novos valores econômicos e políticos seria bem-vinda nos dias de hoje."

A Rússia, Bielo-Rússia e o Casaquistão já têm desde o ano passado um acordo econômico que eliminou barreiras alfandegárias. O Quirguistão e o Tajiquistão devem aderir ao grupo em janeiro.

"Não vamos parar por aí e estamos planejando a ambiciosa tarefa de atingir um nível maior de integração com a União Euro-asiática", acrescentou Putin. "Com outros parceiros cruciais, como a UE, os EUA, a China, devemos garantir a estabilidade do desenvolvimento global."

Ceticismo. A Rússia tem defendido há muito tempo a cooperação com antigas nações do bloco soviético, mas outras tentativas falharam por causa de grandes diferenças econômicas entre os países, além da desconfiança das intenções de Moscou por parte das ex-repúblicas.

Muitas delas, como a Ucrânia, têm buscado se aproximar da União Europeia. O presidente do país, Viktor Yanukovych, considerado mais favorável ao Kremlin do que seu antecessor, manteve s política favorável à UE.

Mesmo na Bielo-Rússia, considerada próxima de Moscou, o presidente Alexander Lukashenko tem expressado discordâncias com as intenções russas de aumentar sua participação na economia predominantemente estatal do país.

Para analistas, o plano de Putin pode competir com a Parceria do Leste, iniciativa lançada dois anos atrás por Polônia e Suécia, cujo objetivo é aprofundar a integração da União Europeia: Geórgia, Ucrânia, Bielo-Rússia, Moldávia, Armênia e Azerbaijão.

O premiê, que presidiu o país entre 2000 e 2008, e muitos dizem ser o homem forte do governo de Dmitri Medvedev, deve disputar um terceiro mandato em março. Durante seu governo, ele costumava dar declarações favoráveis à antiga URSS, na qual foi agente do serviço secreto. / AP