Putin quer vetar adoções por gays franceses O presidente russo, Vladimir Putin, indicou ontem que seu governo buscará mudanças no acordo que regulamenta as adoções de crianças russas por pais franceses, alegando que a nova lei francesa, que permite o casamento gay e a adoção de crianças por homossexuais, contraria os valores tradicionais russos. Moscou já suspendeu as adoções por americanos após disputa com Washington sobre direitos humanos.