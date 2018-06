Putin: retirada de tropas favorece eleições na Ucrânia O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que ordenou a retirada das forças de regiões na fronteira com a Ucrânia para ajudar a gerar um ambiente positivo para as eleições presidenciais no país vizinho que serão realizadas no domingo, porém afirmou que será difícil para o Kremlin tratar com quem quer que seja o eleito porque continuam os enfrentamos no leste ucraniano.