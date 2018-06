Putin substitui presidente do Daguestão

A saída nesta Magomedsalam Magomedov, nesta segunda-feira, parece refletir as preocupações do Kremlin com o aumento da violência do Daguestão, que fica a 550 quilômetros a leste da cidade de Sochi, onde serão realizados os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014.

Magomedov passou a ser conselheiro de Putin e será substituído interinamente na chefia de Estado do Daguestão por Ramazan Abdulatipov, deputado federal integrante do partido Rússia Unida, de Putin. Magomedov, cujo pai governou o Daguestão por 16 anos, foi nomeado presidente do país em 2010.

Ele tentou conter a insurgência com promessas de perdão a alguns dos rebeldes islâmicos, mas seus esforços não mostraram muitos resultados. As informações são da Associated Press.