Putin telefonará para Obama para discutir Ucrânia

"Nos próximos dias está planejado um telefonema de Putin para Obama, acima de tudo concentrado na questão da Ucrânia, mas, é claro, relacionado a outros problemas internacionais atuais, incluindo Iraque e Síria", disse Ushakov.

Os EUA e a União Europeia têm ameaçado ampliar as sanções contra a Rússia se o país não agir para estabilizar o leste da Ucrânia. O governo de Kiev e autoridades norte-americanas afirmam que os russos têm enviado combatentes irregulares e armamento pesado através da fronteira para apoiar os insurgentes, que dominam partes da região leste do país vizinho.

A Rússia nega. Segundo Ushakov, as tropas enviadas para a fronteira com a Ucrânia nos últimos dias têm a tarefa de reforçar a segurança da passagem entre os dois países.

Putin também vai conversar sobre a Ucrânia com o presidente da França, François Hollande, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, nos próximos dias, de acordo com o conselheiro do Kremlin. Na terça-feira Putin vai se reunir em Viena com o diretor da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), o suíço Didier Burkhalter. Também está prevista uma conversa de Putin com o primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, sobre o "crescente terrorismo" no país. Fonte: Dow Jones Newswires.