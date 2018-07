Putin tem apoio da maioria na Rússia, diz porta-voz O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, ainda tem o apoio da maioria no país, afirmou neste domingo o porta-voz Dmitry Peskov à France Press, depois do maior protesto de oposição ao líder político. "Devemos tratar a opinião da maioria com respeito", declarou Peskov, acrescentando que Putin está "além da competição" como um candidato para as eleições presidenciais de 2012.