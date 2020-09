Putin vai criar comitê para investigar envenenamento de Navalny, diz primeiro-ministro italiano

ROMA - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte que vai montar um comitê para investigar o envenenamento do líder-opositor Alexei Navalny.

Leia Também Para o Kremlin, Alexei Navalni é uma ameaça a respeito da qual não se pode falar

Navalny, um crítico proeminente de Putin, está em tratamento em um hospital de Berlim após passar mal em um voo doméstico no mês passado. A Alemanha afirmou que ele foi envenenado por um agente químico tóxico. A Rússia disse que não existem evidências de que Navalny foi envenenado.

"O presidente Putin me garantiu (em conversa recente) que a Rússia pretende esclarecer o que aconteceu e que irá montar uma investigação para colaborar com as autoridades alemãs", disse Conte em uma entrevista ao jornal Il Foglio.

"Colaboração é a melhor forma de evitar que esse evento dramático afete negativamente as relações entre a União Europeia e a Rússia", completou Conte.

A revista Der Spiegel divulgou nesta quinta-feira, 10, que o estado de saúde de Navalny apresentou melhora e que ele voltou a falar. Ainda de acordo com a publicação, é provável que ele lembre de detalhes do que aconteceu. "O depoimento dele pode ser perigoso para as pessoas por trás do ataque", diz a revista.

A proteção policial no hospital foi reforçada na expectativa de que Navalny receba mais visitas após a melhora de seu quadro clínico./REUTERS