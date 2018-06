Putin versus Obama: qual deles cuida melhor do corpo?

Todos achavam que os dois estivessem em desacordo sobre a Síria. Mas o motivo do mal-estar pode ter sido outro: a academia de ginástica.

De acordo com o Sun, ambos queriam usar a sala de ginástica do Hotel Fermanagh Lough Erne. Obama requisitou o uso da sala antes que Putin tivesse a oportunidade de fazê-lo, disse o tabloide, e o presidente russo não ficou contente. No fim, a sala de ginástica virou território de Obama.

Então, onde foi que Putin fez seus exercícios? Ele nadou numa lagoa gelada, segundo o Sun. "A água em Fermanagh será fria, mas isso não deve incomodar Putin, acostumado aos rios siberianos", teria dito uma fonte ao tabloide.

Mas, mesmo que a dupla malhasse ao mesmo tempo, tal encontro provavelmente renderia um desconforto comparável ao daquela noite no palco. De acordo com um vídeo mostrando Obama fazendo ginástica, vazado quarta-feira, os dois presidentes gostam de se exercitar de maneira bem diferente.

De um lado, está Obama, cuja rotina de exercícios o público conheceu no vídeo feito durante sua recente visita à Polônia: agachamentos, exercícios com o step, máquina elíptica e alguns bocejos. "Obama costuma visitar as salas de ginástica dos hotéis em que se hospeda", disse a Associated Press.

Do outro, está Putin, adepto das artes marciais e amigo de Steven Seagal. O ator americano não para de elogiar Putin. "Tenho certeza que o conheço bem o bastante para dizer que ele é um dos maiores líderes mundiais", comentou Seagal.

É verdade que Obama não é descuidado com o físico. Ele joga basquete com frequência e costuma correr. Mas Putin tem um site dedicado aos seus muitos interesses atléticos. Há fotos de Putin fazendo rafting numa lancha, alongamentos em uniforme de judô e fazendo carinho naquele que parece ser um tigre. Ele também cavalga sem camisa, pratica tiro sem camisa, nada num dramático estilo borboleta quando está na água e coroa esta lista de feitos comendo carne numa cadeira de praia. Em seguida ele veste uma camisa com 'Rússia' escrito em letras garrafais, sobe num aparelho completo de ginástica e dá tudo de si.

Será que Putin fica satisfeito em saber que ele e Seagal estão em forma? Claro que não. Recentemente, Putin relançou o programa de exercícios da era soviética, chamado Prontidão para o Trabalho e a Defesa, ensinando os russos a atirar e a arremessar granadas, entre outras habilidades. / Tradução de Augusto Calil