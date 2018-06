Putin visita a Crimeia para comemorações pelo Dia da Vitória

Putin chega em Sebastopol para comemorações - Foto: Maxim Shemetov/Reuters

(Atualizada às 14h33) SEBASTOPOL - O presidente russo, Vladimir Putin, foi à Crimeia nesta sexta-feira, 9, para participar de celebrações pelo Dia da Vitória, informou o Kremlin. Putin desembarcou na cidade portuária de Sebastopol.

Esta foi a primeira viagem de Putin ao território desde que a ex-península ucraniana foi anexada à Rússia, no dia 21 de março. O presidente comandaria a parada militar na baía da cidade, base da Frota russa do Mar Negro, depositaria um ramo de flores no monumento aos heróis da defesa da cidade e se reuniria com os veteranos da guerra.

A primeira visita do chefe do Kremlin à Crimeia, que revelou seu desejo de ingressar na Federação Russa após um referendo no dia 16 de março, não foi anunciada oficialmente.

A Rússia comemora nesta sexta o 69.º aniversário do Dia da Vitória sobre a Alemanha nazista. Antes de viajar, Putin esteve presente no desfile militar na Praça Vermelha e lembrou da batalha de Stalingrado e do cerco a Leningrado.

O líder russo lembrou também a batalha de Sebastopol. "A força de vontade do povo soviético, sua coragem e perseverança salvaram a Europa da escravidão."

O governo em Kiev definiu a visita de Putin à Crimeia como uma "provocação" com a intenção de agravar a crise ucraniana. O secretário-geral da Otan, Fogh Rasmussen, também condenou a viagem do líder russo e a classificou como "inapropriada". / EFE e REUTERS