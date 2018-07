Putin visita Israel e Irã será o foco das conversas O programa nuclear do Irã será o principal tópico discutido na visita a Israel do presidente da Rússia Vladimir Putin, nesta segunda-feira. Os dois países possuem profundas ligações econômicas e culturais, reforçadas pelos mais de 1 milhão de imigrantes que deixaram a antiga União Soviética para viver no Estado judeu. Mas as opiniões de seus governos diferem drasticamente quanto ao programa nuclear iraniano.