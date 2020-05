Puxada por Brasil e EUA, região das Américas passa Europa em casos

GENEBRA - A região das Américas superou nas últimas horas a Europa em número de casos de covid-19, segundo um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS). O continente americano tem 1,74 milhão de casos, enquanto o Velho Continente tem 1,73 milhão.

A Europa foi, desde meados de fevereiro, o epicentro da epidemia, nas palavras do próprio diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mas o maior número de casos diários nas últimas semanas está sendo observado agora em países como Estados Unidos, Brasil e Canadá.

Apesar do maior número de infecções, as mortes no continente americano, que na segunda-feira ultrapassaram a barreira dos 100 mil, são inferiores às quase 160 mil da Europa.

De acordo com os dados mais atualizados das autoridades sanitárias nacionais, os Estados Unidos somam 1,3 milhão de contágios, enquanto o Brasil tem 169 mil casos, sendo o oitavo do mundo em números de pessoas infectadas. O Canadá é o 13º país mais afetado com quase 70 mil.

Os EUA confirmaram mais de 80 mil mortes, enquanto o Brasil teve pouco mais de 11 mil e o Canadá, quase 5 mil. Apesar dos números elevados, vários países do continente americano já estão elaborando planos de relaxamento das quarentenas impostas.

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) estima que a covid-19 vai afetar as economias da região com a pior contração que a região sofreu desde 1930. Para 2020, a entidade prevê uma contração média da economia regional de 5,3%. Em entrevista ao Estado, o diretor do Programa Mundial de Alimentos (WFP), afirmou que o Brasil tem caminhado para voltar ao 'Mapa da Fome' com os impactos da pandemia.

Em carta, líderes dizem que resposta América Latina tem sido desigual

Em meados de abril, 13 líderes da América Latina assinaram uma carta dizendo que a pandemia exigia uma ação rápida e decisiva, mas que as respostas têm sido desiguais, com governos que minimizam os riscos da pandemia e optam por uma política populista em meio à tragédia.

"Vários governos reagiram prontamente, fazendo da proteção à saúde pública seu principal objetivo. Infelizmente, outros tendem a minimizar os riscos da pandemia, desinformando os cidadãos e desconsiderando tanto evidências científicas quanto orientações de seus próprios especialistas”, diz o documento assinada por quatro ex-presidentes, entre eles Fernando Henrique Cardoso e autoridades da área econômica como o ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn.

Caribe vê 'cenário cinzento' com hotéis fechados e sem turismo

Com economias frágeis e dependentes do turismo, a pandemia fez o Banco de Desenvolvimento do Caribe prever uma contração de até 50% do PIB da região. Aeroportos sem voos, hotéis fechados e cruzeiros ancorados são parte do panorama hoje. Em Santa Lúcia, ilha com 178 mil habitantes nas Antilhas, 13 mil pessoas já perderam o trabalho. Em Porto Rico, território americano que já vinha sofrendo com as consequências do furacão Maria, de 2017, 93 dos 160 hotéis fecharam as portas, ameaçando cerca de 20 mil empregos.

O turismo, um dos setores mais afetados pelo surto, representa de 30% a 50% do PIB de países como Bahamas, Barbados e Jamaica, de acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em alguns países, o setor responde por mais de 80% das receitas diretas e indiretas, como em Aruba.

Segundo a Organização de Turismo do Caribe, o setor emprega 2,5 milhões de pessoas na região, composta por pequenos Estados insulares já fortemente endividados e com economias pouco diversificadas. / Reuters, AFP, EFE e NYT