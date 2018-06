Pyogyang oferece retomar negociações sobre Kaesong A Coreia do Norte propôs nesta quarta-feira retomar as negociações com a Coreia do Sul sobre a reabertura do complexo industrial intercoreano de Kaesong. Uma porta-voz do Comitê de Reunificação da Coreia, do governo de Pyogyang, disse em um comunicado que os dois países poderão se encontrar no dia 14 de agosto.