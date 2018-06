Pyongyang aceitou acordo Na semana passada, a Coreia do Norte concordou em suspender seus testes nucleares, além do enriquecimento de urânio, e finalmente permitir a volta dos inspetores internacionais em suas instalações atômicas. Os compromissos foram alcançados em um acordo com os EUA que, em contrapartida, fornecerão 240 mil toneladas de alimento aos norte-coreanos.