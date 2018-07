Pyongyang ameaça atacar empresas de mídia no Sul

Os norte-coreanos acusaram o presidente da Coreia do Sul, Lee Myung-bak, de incitar a cobertura midiática e exigem dele um pedido formal de desculpas para evitar o ataque às empresas. O evento em questão reuniu 20 mil escolares para marcar o aniversário de 66 anos da União dos Filhos da Coreia - no qual crianças prometem lealdade ao líder norte-coreano, Kim Jong Eun. Os militares do Norte acusaram o governo do Sul e os meios de comunicação locais de retratar o evento como um truque de propaganda encenado pela liderança de Pyongyang. As informações são da Dow Jones.