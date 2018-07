Pyongyang ameaça fazer ataque nuclear 'preventivo'

O país ameaça se defender, por meio de um ataque nuclear, de qualquer um que possa atacar o país. A Coreia do Norte fez uma nova ameaça de revogar o armistício com a Coreia do Sul, assinado em julho de 1953, que pôs fim à guerra da Coreia.

A data escolhida para o possível fim do armistício é o próximo dia 11, dia que coincide com o início da segunda etapa dos exercícios militares anuais, realizados pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul. Durante os jogos de guerra são feitas simulações computacionais, conhecidas como Key Resolve, seguidas de práticas de campo, envolvendo 10 mil soldados sul-coreanos e 3.500 membros das tropas norte-americanas.

A cada ano, a Coreia do Norte afirma que as práticas são um prelúdio para uma invasão e emite alertas sobre uma nova guerra na península coreana. Contudo, a menção sobre o fim do armistício levanta o alerta sobre a retomada da hostilidades na região. Mas, como é típico da política externa da Coreia do Norte, o fim do armistício pode ser parte de uma estratégia.

Esta última ameaça é pelo menos a sétima vez que a Coreia do Norte diz que vai revogar o armistício desde 1994, quando Pyongyang disse que práticas navais de vários países, realizadas naquele ano, poriam fim ao acordo. O jornal sul-coreano Yonhap News tem uma cronologia dessas ameaças.

Embora as ameaças sejam comuns, elas não podem ser ignoradas. Em 2009, a Coreia do Norte também disse que "não garantiria o status legal" de cinco ilhas sul-coreanas próximas à área fronteiriça de disputa entre as duas Coreias, no Mar Amarelo. Em 2010, o país invadiu uma dessas ilhas, matando quatro pessoas.

A Coreia do Sul faz questão de mostrar uma sequência de críticas em resposta ao bombardeio de 2010. O país já avisou que vai retaliar qualquer novo ataque, mirando "a liderança do comando", sugerindo que o alvo será Pyongyang, a capital da Coreia do Norte.

Oficiais e analistas de Seul, a capital sul-coreana, acreditam que a Coreia do Norte quer testar a nova presidente sul-coreana, Park Geun-hye. Na quarta-feira, a imprensa local relatou que a Coreia do Norte declarou sua costa como região que não deve ser navegada e nem sobrevoada, sugerindo que fará testes de mísseis de curto alcance. As informações são da Dow Jones.