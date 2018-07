Pyongyang ameaça 'reduzir a cinzas' Seul A Coreia do Norte prometeu ontem conduzir "ações especiais para reduzir a cinzas em menos de quatro minutos" a vizinha Coreia do Sul. A ameaça foi feita em um comunicado do Exército duas semanas após Pyongyang testar - sem sucesso - o que disse ser um foguete. A Coreia tem mísseis capazes de transportar uma ogiva nuclear.