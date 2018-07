Pyongyang anuncia anistia para condenados por crimes 'contra o país'

SEUL - A Coreia do Norte anunciou nesta segunda-feira, 16, que dará anistia àqueles "condenados por crimes contra o país e outras pessoas", por ocasião da celebração este ano do 70º aniversário da fundação do país, que acontecerá em setembro.

A anistia será efetiva a partir do dia 1 de agosto, anunciou por meio da agência estatal de notícias "KCNA" o regime, cujos "órgãos pertinentes tomarão medidas práticas para ajudar as pessoas libertadas a se estabelecer na vida laboral normal".

A Assembleia Popular Suprema (Parlamento) promulgou um decreto a respeito no dia 12 de julho, segundo a "KCNA", sem dar mais detalhes sobre quantas pessoas corresponde a anistia.

"Proteger a vida independente e criadora das massas populares e servir ao povo com inteira disposição ao materializar cabalmente a ideia de dar preferência às massas populares são a demanda essencial do sistema socialista coreano e o invariável princípio das atividades estatais", afirmou o órgão. /EFE