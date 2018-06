Pyongyang anuncia lançamento de foguete A Coreia do Norte anunciou ontem que lançará um foguete de longo alcance entre os dias 10 e 22, num gesto que deve agravar as tensões com Washington e Seul antes da eleição presidencial sul-coreana, marcada para o dia 19. A Casa Branca considera os lançamentos de foguetes uma forma velada de Pyongyang testar tecnologia de mísseis de longo alcance.