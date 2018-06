Imprensa norte-coreana dá atenção diferenciada às eleições na Coreia do Sul

SEUL - A imprensa estatal norte-coreana informou o resultado da eleição presidencial na Coreia do Sul, da qual Moon Jae-in saiu vitorioso, em uma nota divulgada com dois dias de atraso, mas deu um espaço inédito ao noticiário atual de Seul.

A agência de notícias oficial KCNA publicou na quinta-feira 11 um telegrama de quatro frases sobre a vitória de Moon, que é favorável a uma aproximação com Pyongyang. "Moon Jae-in (...) foi eleito para ser o 19.º 'presidente' com 41% dos votos", informaram as notas.

Quando a presidente destituída Park Geun-hye foi eleita em 2012, a informação sobre sua vitória ficou reduzida a apenas uma linha, que não mencionava o nome da vencedora e não citava o resultado do pleito.

Depois da vitória nas eleições antecipadas, convocadas pelo impeachment de Park - investigada por acusações de corrupção -, Moon tomou posse e prometeu trabalhar pela paz na península coreana.

Com relação ao escândalo de corrupção que abalou o país vizinho e levou Park à prisão, a agência KCNA explicou que "as eleições aconteceram de maneira antecipada antes do fim do mandato, já que a traidora Park Geun-hye foi destituída de seu cargo ante o clamor unânime dos sul-coreanos depois de ter cometido crimes sem precedentes na história da Coreia do Sul". / AFP