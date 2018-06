Pyongyang destruiu instalação de testes de mísseis, diz site especializado

SEUL - De acordo com imagens publicadas e analisadas, nesta quinta-feira, 7, pelo site especializado 38 North, a Coreia do Norte destruiu uma instalação de testes de desenvolvimento de mísseis balísticos de alcance intermediário.

Segundo o site, uma foto instantânea captada por satélite no dia 19 de maio mostra que a "estrutura da plataforma de testes foi eliminada e a maior parte da infraestrutura do suporte foi derrubada". Eles compararam a imagem com outra do dia 18 de abril, três dias antes do líder norte-coreano, Kim Jong-un, anunciar a suspensão de seus testes nucleares e dos mísseis intercontinentais. O 38 North é ligado a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

As instalações desmanteladas fazem parte do centro de testes que o regime norte-coreano possui na cidade de Kusong e são, até onde se sabe, as únicas usadas para fazer testes de ejeção de mísseis balísticos terrestres lançados a partir de um contêiner. As instalações também são um componente crítico no desenvolvimento de projéteis de alcance intermediários. Os analistas do 38 North acreditam que eles também poderiam ser usados para testar mísseis de maior alcance, como os balísticos intercontinentais (ICBM, sigla em inglês).

A demolição começou na segunda semana de maio e esteva quase concluída no dia 19, segundo a análise.

+ Coreia do Norte promete desmantelamento público de base nuclear, diz Seul

+ Ditador norte-coreano pode manter arsenal nuclear com supercomputador

Embora nenhuma construção que possa estar ligada a um novo posto de teste tenha sido detectada, os analistas advertiram que "não está claro se a destruição do posto é um sinal que a Coreia do Norte está suspendendo esta parte do seu programa de mísseis ou se planeja erguer outras instalações semelhantes no futuro".

No mês passado, a Coreia do Norte demoliu túneis e instalações do seu centro de teste atômicos de Punggye-ri e no último dia 24, veículos de imprensa internacionais presenciaram várias destas detonações. /EFE