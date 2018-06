Pyongyang diz que voo de bombardeiro americano prejudica encontros

SEUL - A Coreia do Norte afirmou nesta quinta-feira, 6, que o voo de um bombardeiro B-52 americano, com capacidade para transportar armas nucleares, colocou em perigo os planos para reuniões entre famílias norte e sul-coreanas, além de gerar o risco de uma escalada militar. Segundo Pyongyang, o B-52 decolou na quarta-feira da costa oeste da península da Coreia.

Uma porta-voz militar dos EUA disse que não discutiria detalhes de missões específicas e acrescentou que "o Comando do Pacífico dos EUA mantém há mais de uma década uma estratégia de presença de bombardeiros em rodízio na região."

Uma fonte militar sul-coreana disse que o voo servia para treinamento e que apenas uma aeronave foi envolvida.

Em nota lida na TV estatal norte-coreana, a Comissão Nacional de Defesa da Coreia do Norte disse se tratar do ensaio de um ataque nuclear. "Num momento em que foi feito um acordo sobre a reunião de famílias e parentes separados, em Panmunjom (localidade norte-coreana na fronteira), a formação dos bombardeiros estratégicos americanos B-52 vindos de Guam foi a realização de práticas de um ataque nuclear o dia inteiro no mar ocidental da Coreia, tendo-nos como alvo", disse um porta-voz da comissão.

Numa rara medida de estímulo à confiança mútua, as duas Coreias concordaram na quarta-feira 5 em permitir que famílias divididas pela Guerra da Coreia (1950-53) se reúnam durante cinco dias no final de fevereiro, algo inédito desde 2010./ REUTERS