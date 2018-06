Pyongyang diz ter míssil capaz de atingir os EUA A Coreia do Norte assegurou que possui mísseis capazes de atingir os EUA. O anúncio foi feito após a Coreia do Sul e os EUA assinarem um acordo para ampliar o alcance dos mísseis sul-coreanos. Há tempos Pyongyang tenta desenvolver um míssil intercontinental, mas até agora não teve êxito. Em abril, a Coreia do Norte lançou sem sucesso um foguete para, supostamente, colocar um satélite em órbita.