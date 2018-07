Pyongyang fará desfile em período de lançamento de foguete A Coreia do Norte avançou com a ideia de realizar um desfile militar planejado para coincidir com o lançamento de seu foguete, agendado para o período entre 12 e 16 de abril, em uma aparente tentativa de reforçar a presença de líderes e representantes estrangeiros na ocasião do lançamento, disse nesta quarta-feira uma reportagem japonesa.