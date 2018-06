Pyongyang ignora prazo dado por Seul para negociações

O porta-voz do Ministério de Unificação, Kim Hyung-suk, disse nesta sexta-feira que Seul está considerando contramedidas, mas se recusou a dar mais detalhes.

Pyongyang proibiu a entrada de gerentes e cargas da Coreia do Sul no complexo industrial de Kaesong, na Coreia do Norte, neste mês e retirou 53 mil trabalhadores norte-coreanos do local.

Seul havia prometido tomar sérias medidas se Pyongyang não respondesse a demanda de negociações até o meio-dia desta sexta-feira (horário local; 0h em Brasília). As informações são da Associated Press.