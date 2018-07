Pyongyang pede que Seul respeite morte de Kim O governo da Coreia do Norte pediu ao Sul que "mostre respeito" pela morte de Kim Jong-il, afirmando que a decisão de Seul de não enviar uma delegação governamental para o enterro do líder do país, na semana que vem, foi "um insulto intolerável e uma zombaria da dignidade" dos norte-coreanos. "As autoridades do Sul devem pensar no grave impacto que suas ações terão nas relações com o Norte", afirmou o comunicado. O Sul só autorizou duas delegações a viajar para Pyongyang, uma delas do grupo Hyundai.