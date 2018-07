Pyongyang pode estar preparando lançamento de míssil

Enquanto os três países intensificaram sua vigilância, alguns permanecem céticos sobre o lançamento antes das eleições presidenciais na Coreia do Norte no próximo mês, acrescentou o jornal.

Partes de míssil foram transportadas de uma fábrica de armamentos em Pyongyang para uma base de lançamento em Pyeonganbuk-do, no início de novembro, informou a reportagem, citando fontes do governo dos três países.

Uma fotografia feita por um satélite detectou que as partes transportadas eram muito semelhantes às utilizadas no míssil de longo alcance lançado em abril, de acordo com a reportagem. Considerando-se que o míssil foi lançado cerca de 20 dias após a chegada das peças, esse possível míssil poderia ser disparado no final do mês, informou o jornal. As informações são da Dow Jones.