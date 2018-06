Fotos de satélite indicam que Pyongyang estaria preparando desfile militar antes de Jogos de Inverno

SEUL - Fotos de satélite divulgadas nesta quinta-feira, 18, mostram preparativos militares perto de Pyongyang, corroborando informações de que a Coreia do Norte realizará um grande desfile militar um dia antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang.

As imagens, feitas pela empresa Planet durante vários dias entre 26 de dezembro e 12 de janeiro, mostram grandes desdobramentos e retiradas em ordem de tropas de tanques e outros veículos motorizados na base aérea de Mirim, ao leste da capital norte-coreana.

As fotos confirmariam o que foi antecipado na véspera pelo site especializado nknews.org, que teve acesso a convites enviados pelo Ministério do Exército da Coreia do Norte a agregados militares e a vários representantes das embaixadas estrangeiras em seu país para participar das "comemorações" no dia 8 de fevereiro.

A data antecede a abertura dos Jogos de Inverno, que serão realizados no condado sul-coreano de Pyeongchang, onde a Coreia do Norte desfilará sob uma bandeira única com a Coreia do Sul, em um importante gesto de aproximação anunciado na quarta-feira.

O Exército Popular da Coreia foi formado oficialmente no dia 8 de fevereiro de 1948. A data foi feriado nacional até 1978, quando o líder e fundador nacional Kim Il-sung decidiu mudar o "Dia da Fundação do Exército" para 25 de abril, data na qual estabeleceu sua guerrilha para lutar contra a ocupação japonesa em 1932.

No entanto, dado que este ano marca o 70.º aniversário da "transformação do Exército Popular da Coreia em forças armadas nacionais revolucionárias", de acordo com o convite enviado por Pyongyang, o regime parece ter a intenção dar destaque à data novamente.

Alguns analistas acreditam que um grande desfile na véspera dos Jogos Olímpicos prejudicaria a melhora dos laços e a redução das tensões após os acordos alcançados para a Coreia do Norte participar do evento esportivo. / EFE