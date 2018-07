Pyongyang realiza hoje cortejo fúnebre de Kim A Coreia do Norte realiza hoje um cortejo fúnebre em Pyongyang antes do enterro de Kim Jong-il, que morreu de ataque cardíaco no dia 17. A pompa, a exibição de poderio militar e as imagens de multidões chorando devem espelhar o funeral do pai dele, Kim Il-sung, em 1994. Como naquela ocasião, o cortejo se dará em meio a discussões sobre quem vai ganhar poder sob o comando do novo líder, Kim Jong-un.