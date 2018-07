Pyongyang teme uma 'primavera' na península A primavera árabe, que derrubou ditadores no Egito, Tunísia e Líbia, não chegou a balançar os alicerces do totalitarismo na Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, mas fez o ditador Kim Jong-il sentir-se ameaçado. A população não tem acesso à internet, redes sociais, TV a cabo ou celulares. A informação, porém, chega por dissidentes refugiados no exílio, o que leva o governo a tomar medidas para restringir ainda mais acesso ao país. "O regime está acuado pelas mudanças ocorrendo no mundo. Eles não confiam mais em ninguém, nem na própria sombra", diz a pesquisadora do Brookings Institution, Kongdan Oh. Segundo ela, já existem celulares na Coreia do Norte e, embora a cobertura seja curta, alguns conseguem se comunicar com pessoas na Rússia, na China e na Coreia do Sul. Muitos exilados pagam mensageiros, principalmente chineses, para levar mantimentos, dinheiro e notícias a familiares na Coreia do Norte.